Nokia se lance dans les abonnements : louez votre smartphone au lieu de l’acheter

HMD, la société propriétaire de Nokia, a annoncé un abonnement permettant de louer un smartphone à petit prix.

L’offre, baptisée Circular, a pour but de limiter l’impact des smartphones sur la planète, en recyclant les appareils arrivés en fin de vie, ou en réutilisant ceux qui ne sont plus en location.

Comme l’explique Florian Seiche, PDG de HMD, "la plupart des gens ont un tiroir plein de vieux téléphones à la maison. C’est quelque chose que nous espérons changer en offrant aux particuliers et aux entreprises un moyen de tirer le meilleur parti des appareils Nokia tout en laissant la plus petite empreinte possible sur la planète".

Pour y arriver, l’entreprise assumera le cycle de vie de l’appareil. "Pas seulement en veillant à ce qu’ils durent plus longtemps entre les mains de nos fans, ce qui a toujours été au cœur de notre processus de conception de produits, mais aussi par la fabrication, la réutilisation et le recyclage", annonce le PDG.

L’offre, disponible dans quelques pays (dont l’Allemagne et le Royaume-Uni), débute à partir de 12 euros par mois pour un Nokia T10 (valeur : 199 euros), et peut aller jusqu’à 30 euros par mois pour un Nokia X30 (valeur : 549 euros). Pour ce prix mensuel, le smartphone pourra être remplacé en cas de vol, de perte ou d’accident.

Les clients les plus fidèles seront quant à eux récompensés. "Plus vous conservez longtemps un appareil, plus vous acquerrez de "graines" pour soutenir diverses causes axées sur la durabilité et les efforts caritatifs : planter des arbres, capter le carbone de l’atmosphère, éliminer le plastique des rivières ou fournir une connectivité à ceux qui en ont besoin", explique Nokia dans son communiqué.