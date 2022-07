Nokia joue sur la nostalgie et sort une version moderne de son iconique 8210

Nokia ressuscite une icône du siècle dernier, le 8210, initialement sorti en 1999. Le célèbre téléphone portable revient dans une version 4G avec tout ce qui a fait son succès il y a plus de 20 ans : un design sobre et compact, une interface intuitive, la possibilité de prendre des photos, d'écouter de la musique et de jouer à Snake.

Avec l'ajout d'une carte microSD, vous pourrez considérablement étendre son espace de stockage. Il dispose d'un écran de 2,8 pouces et une batterie amovible offrant jusqu'à 6 heures d'autonomie en conversation et près de trois semaines en veille.