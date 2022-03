Nokere Koerse : la Néerlandaise Lorena Wiebes s’impose au sprint devant Lotte Kopecky

Lorena Wiebes (DSM) a remporté la troisième édition de la course féminine de Nokere Koerse (1.Pro) disputée mercredi sur 125,9 km entre Deinze et Nokere. La Néerlandaise a devancé au sprint Lotte Kopecky et l’Italienne Marta Bastianelli (UAE Team ADQ).

Wiebes, 22 ans, s’est montrée la plus solide dans le final pour décrocher une troisième victoire de rang cette saison après le GP Oetingen et le Tour de Drenthe la semaine dernière. La Néerlandaise totalise désormais 39 victoires en carrière.

Après sa victoire aux Strade Bianche il y a dix jours et sa troisième place au Tour de Drenthe samedi, Kopecky doit cette fois se contenter de la deuxième place.