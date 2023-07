On connait les vertus des huiles essentielles de citronnelle et de géranium pour éloigner nombre d’insectes, mais l’huile d’eucalyptus permet elle aussi d’éviter d’avoir la peau qui démange tout au long des vacances. S’il existe des applicateurs à bille, ou roll-on, qui permettent de déposer le produit à même la peau, il est également possible – et recommandé – de diffuser quelques gouttes d’huile d’eucalyptus dans l’atmosphère pour passer des nuits paisibles.

Notons également que certaines variantes, comme l’huile essentielle d’eucalyptus citronné, permettent d’apaiser les piqûres de moustiques, pour limiter les démangeaisons et les rougeurs. Il est en revanche déconseillé d’utiliser ces huiles au cours des trois premiers mois de grossesse, ainsi que chez les enfants âgés de moins de 6 ans.