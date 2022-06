Noires et vertes, les mystères des roses turques sauvées des eaux.

Son ami Bülent, à ses côtés, se souvient : "Elles étaient partout dans les jardins mais personne n'y faisait attention". Le barrage de Birecik, mis en service en 2000 dans le cadre des grands projets de développement du sud-est anatolien, a noyé Halfeti et une dizaine de villages aux alentours. A 20 minutes de bateau, seul émerge encore le minaret pointu comme un crayon de la mosquée de Savasan, village déserté par ses habitants. Acclimatée sur les hauteurs du nouveau village d'Halfeti, la serre compte désormais un millier de rosiers.

"La Karagül pousse plus claire qu'en bas", prévient le professeur Ali Ikinci, botaniste de l'université de Harran, près de Sanliurfa. "La Karagül n'est pas une espèce endémique à Halfeti" précise-t-il. "Mais l'écologie particulière, le climat et le sol, font qu'elle y fleurit plus foncée. Si vous plantez cette rose ailleurs, elle ne sera pas aussi foncée ou noire."

"Vingt génotypes de roses noires ont été identifiés dans le monde, dont seize en Turquie."

Mais, insiste-t-il, celle d'Halfeti est "unique". "Au fur et à mesure qu'on passe de Sanliurfa à la Syrie (à 60 km vers le sud, ndlr), sa couleur s'assombrit, tend vers le noir et son parfum augmente." Un phénomène dû, selon l'agronome sauveur de la Karagül, à une "différence de 4 à 5 degrés" entre les bords du lac et le nouveau village : "En bas, le sol est aussi plus acide à cause des eaux de l'Euphrate".