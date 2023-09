Noir Jaune Rouge saison 4 : de nouvelles histoires criminelles, tirées des archives judiciaires belges

Anne-Cécile Huwart – Le noyé de Haccourt

Au début du 20e siècle, la commune de Oupeye a une place importante dans l’essor de l’économie wallonne. On y trouve des carrières de craies et plusieurs cimenteries : la région liégeoise s’embourgeoise. Mais l’activité agricole y est encore fort présente et c’est dans la classe paysanne, plus précaire, que s’est déroulé le fait divers appelé "Le Noyé de Haccourt". Une affaire qui donnera lieu à un procès chahuté : un procès d’intention, réunissant même devant le domicile la victime, une foule menaçante de plus de 300 personnes, convaincues par les règles de bonne conduite de la société d’alors.

Anne-Cécile Huwart est journaliste indépendante en presse écrite et audiovisuelle. Licenciée en philologie germanique et diplômée en journalisme de l’UCLouvain, elle a commencé sa carrière de journaliste indépendante en 1999 au sein de la rédaction du Soir (jusqu’en 2009). Elle est aussi l’auteure de livres et de documentaires mêlant l’humain et le judiciaire, dont Mourir la nuit, paru chez ONLIT, qui retrace deux affaires criminelles qui se sont déroulées à Bruxelles, mais aussi tout récemment Enfants en danger.