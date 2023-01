Noir Jaune Blues : penser à se projeter dans l’avenir, ils n’en ont ni le temps, ni le loisir

Son patron, de son côté, a décidé aussi de ne pas se laisser abattre : "La seule chose qui peut faire que nous, on se porte bien, c’est nous-mêmes. Donc, soit on avance et on bosse et on s’adapte, ou alors on se laisse dépasser et on reste dans un talus et c’est terminé."

Comme un profond sentiment d’être dans une solitude noire, de ne pas être entendu par les politiques, de ne pouvoir compter que sur soi-même.

Face aux aléas de l’époque, une des solutions de bon sens pour eux : se battre d’abord pour la famille.