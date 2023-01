Noir Jaune Blues : "On ne peut plus continuer à être individualiste si on veut que notre planète vive"

Ce projet, aux yeux des familles qui y participent, c’est avant tout une manière de faire un pied de nez à la société de consommation. "La société est fatiguée. Il faut trouver un renouveau. Le collectif, le fait de partager, d’être ensemble, ça a une force énorme" décrit Vanessa.

La société est épuisée

"On doit changer, on ne peut plus continuer à être individuel. Notre société ne peut plus fonctionner comme cela, si on veut continuer à avoir une planète qui va vivre" ajoute-t-elle.

En filigrane, une remise en question de la notion de propriété. "Ce n’est pas facile car on est très fort dans l’idée qu’avoir sa propriété, c’est protéger et sécuriser sa famille. En même temps, de quel droit peut-on dire que la terre nous appartient ? C’est une manière de trouver un meilleur équilibre par rapport à un droit qu’on s’attribue et qui crée beaucoup d’inégalités et d’injustice" détaille Cordélia.