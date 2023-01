Noir Jaune Blues : "Le gouvernement aurait pu faire quelque chose pour nous aider. Il ne l'a pas fait"

Pourtant, tout avait bien commencé. En cinq ans d'existence, la boucherie de la famille Mouchart avait trouvé sa clientèle. Père, mère et fils y travaillaient ensemble. "On avait construit quelque chose de bien" se souvient Patricia Mouchart. "Notre travail était bien fait. C'est ce qui me fait le plus mal. On doit fermer notre commerce juste à cause du coût de l'énergie. Rien que ça" déplore son mari, Thierry Mouchart.

C'est ça qui est le plus dur à avaler

De 14 000 à 58 000 euros par an, leur facture d'énergie a plus que quadruplé. Impossible de survivre dans ces conditions. "On a fermé nos portes le 31 décembre. On a très dur. On passe de très mauvaises nuits, on a du mal à trouver le sommeil."

"Je suis fatigué, épuisé, dégoûté. Je ne vous cache pas que je dois prendre un médicament le matin pour me redonner le moral, sinon je me laisserais aller. Je suis tellement dégoûté que je n'arrive même plus à manger de la viande" raconte Thierry.