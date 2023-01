Noir Jaune Blues : "J’en veux à tous ceux qui n’en ont rien à faire de nous"

"C’est super angoissant. C’est le soir que c’est le plus compliqué. C’est là qu’on craque. J’essaie de ne pas le montrer aux filles mais je suis à bout. Je ne me suis jamais sentie aussi mal" explique Aurore.

On a tout perdu

Si la famille se retrouve dans cette situation, sans domicile fixe, c’est parce que quelques mois plus tôt, Aurore, son compagnon et leurs enfants ont été expulsés de leur logement. "Avec l’augmentation de toutes les factures, on n’a pas su payer deux mois de caution pour notre loyer. En quinze jours, on s’est retrouvés avec toutes nos affaires dehors, les huissiers et un avis d’expulsion".

Je me sens abandonnée, rejetée

"On avait une vie, une maison. On a tout perdu" chuchote l’adolescente de 14 ans. "Je ne m’attendais pas à vivre ça. On n’est jamais tombés aussi bas" ajoute sa petite sœur de 9 ans. "Ce qui fait mal, c’est de voir papa et maman si tristes, de les voir souffrir. Et on ne peut rien faire pour eux".

Les deux sœurs ne cessent de se serrer l’une contre l’autre. "Quand on n’a plus rien, il ne reste que la famille. Et ici, c’est vraiment ça".