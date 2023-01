Noir Jaune Blues : "il y a des jeunes qui ont la rage de se battre pour proposer d’autres modèles"

À La Turbean, toute l’équipe peut tout faire et on expérimente réellement les décisions en équipe. Terminé le chef de cuisine autoritaire et bougon ! On se trouve ici dans une sorte de laboratoire des relations sociales au travail. Mathilde Wolf le confirme : "Ça fait du bien de travailler dans des modèles où on sent qu’on est tous sur un pied d’égalité. Ça apporte une dynamique de travail hyper rassurante, confortable. On a envie d’aller travailler !"