Noir Jaune Blues, cinq ans après : un Belge sur deux souhaite une gouvernance autoritaire

En 2017, l’enquête "Noir Jaune Blues" publiée par Le Soir et la RTBF révélait une société belge très fragmentée, et qui n’avait pas confiance dans les institutions. Cinq ans plus tard, les auteurs de cette enquête ont tenté de savoir quels effets la pandémie de Covid-19, les chocs climatiques, la guerre en Ukraine et l’inflation élevée avaient eu sur les aspirations des Belges.

Cette nouvelle étude a été réalisée en trois vagues (février 2020, octobre 2021 et juillet 2022) et est publiée par LeSoir.be et la RTBF. Elle révèle que les citoyens de 2022 aspirent à une gouvernance autoritaire : le modèle parlementaire traditionnel n’a plus la cote. L’idée que le peuple décide directement lui-même de tout ce qui le concerne et qu’il exprime sa volonté par des référendums plaît à 70% des personnes interrogées (contre 59% en février 2020). Elles n’ont plus confiance dans les professionnels de la politique, qui ont de plus en plus de difficultés à prendre des décisions. Il faut un "vrai chef" qui remette de l’ordre et qui comprenne vraiment le peuple : cette proposition a les faveurs de 69% des personnes sondées (contre 62% avant la pandémie).