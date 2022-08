Noémie, miss et sergent : "J’ai deux facettes différentes"

"J’ai passé le concours de Miss Belgique en plein COVID. L’aventure s’est finalement arrêtée pour moi mais je n’y ai jamais vraiment renoncé." C’est donc comme ancienne candidate que Noémie entame une formation d’un mois à la Défense. "J’aime la mode et porter des talons mais ça ne m’empêche pas de mettre des bottines et d’aller sur le terrain." Son expérience passée se sait vite dans le peloton mais tous l’accueillent avec bienveillance. "On m’a donné le surnom de Miss Militaire. On m’a dit que je ne correspondais pas au cliché de fille miss." Des clichés qui ont la vie dure et auxquels Noémie répond : "Nous ne sommes pas qu’un joli visage sans cerveau. Notre dernière miss avait fait des études d’avocate. Une autre était pilote d’avion. Il faut faire évoluer les mentalités là-dessus."