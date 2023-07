Noémie Calais, diplômée de Sciences Po, a tout plaqué pour devenir éleveuse de cochons noirs dans le Gers

Avec son livre coécrit avec Clément Osé, qui récolte un très beau succès en France, l’ex parisienne souhaite raconter un quotidien de labeur, la mort des animaux, la froideur de l’hiver, les défis physiques et techniques : "En tant que néorurale, je ne m’attendais pas à trouver autant de difficultés. Je souhaite offrir un cadre de qualité aux animaux à l’opposé des élevages industriels. La réalité économique après le Covid est très rude avec les hausses des prix de l’énergie, du grain pour nos animaux".

Des questionnements émergent et un combat administratif et juridique se met en place : "Il nous faut lutter pour notre indépendance et pour créer un avenir plus résilient. L’alternative paysanne est complètement écrasée par des normes réglementaires qui servent l’agroalimentaire mais qui ne sont pas adaptées aux petites exploitations agricoles. Il y a la claustration des volailles due à la grippe aviaire et la même menace pèse sur les cochons avec la grippe porcine. En revanche les productions industrielles ne sont pas touchées puisqu’elles élèvent des animaux claustrés" raconte Noémie Calais qui poursuit : "En France, des protestations s’élèvent pour dire non aux politiques gouvernementales. On est au pied du mur".

Pour contrebalancer cette période sombre, les liens humains qui se tissent sont précieux pour celle qui a embrassé un mode de vie paysan solidaire et joyeux : "On est ensemble, dans l’amitié, à produire et à déguster des aliments riches de sens et d’une saveur extraordinaire. Je veux me mettre du côté de ceux qui font différemment, qui essaient de trouver des solutions pour le bien commun et lutter contre la standardisation".

Soucieuse de parvenir à l’autonomie alimentaire pour nourrir ses cochons, la jeune paysanne diminue son cheptel : "Avant, dans toutes les fermes, le cochon était présent. Il est un parfait recycleur en se nourrissant des excédents de la ferme. Chez nous, il y a la bergerie et le maraîchage qui fournissent des sous-produits que les cochons adorent, comme le petit-lait. Ce n’est pas un business plan mais bien un nombre d’animaux qui me permet l’indépendance financière".