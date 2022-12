Noël solidaire dans l'église Saint-Barthélemy à Liège

Après deux ans de crise sanitaire, l’église Saint-Barthélemy à Liège a pu à nouveau ouvrir ses portes aux personnes seules et précarisées pour le réveillon du 24 décembre. Un Noël solidaire initié depuis plus de dix ans en Cité Ardente par la communauté catholique Sant’Egidio. " C’est vraiment le symbole de l’Eglise qui ouvre ses portes à tout le monde le soir de Noël. Plus ou moins 200 personnes de toutes les cultures, origines, nationalités et de tous les âges étaient à nouveau réunies cette année" explique le responsable François Delooz.

Et pas moins de 80 bénévoles ont participé à l’organisation de ce réveillon. Parmi eux, Gregory, 53 ans. "Ce sont les valeurs de Noël, celles du partage, de la solidarité. Permettre aux personnes défavorisées de se sentir comme des êtres humains, tout simplement." Aurélie, 35 ans. "Cette année on a tous été confrontés à des difficultés financières ou autres et je trouve que ça nous remet un peu les pieds sur terre d’être confronté à des difficultés bien plus grandes que les nôtres". Marc, 47 ans. " Je trouve que c’est une période stressante où on court pour faire des cadeaux, on mange trop et je n’avais vraiment plus envie de fêter Noël comme ça et le fait d’être bénévole change aussi le regard que l’on peut avoir sur ces personnes que l’on invite à ce réveillon".

" On voit qu’il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent avoir un Noël différent, qui a du sens" conclût le responsable François Delooz.