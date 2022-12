Noël : quelques gestes à adopter pour éviter accidents et intoxications

Si les jouets pour les enfants les plus jeunes ne sont pas censés contenir de petits éléments, les parents doivent rester attentifs quant aux nouveaux joujoux que le Père Noël déposera au pied du sapin.

Les piles-bouton, qui se distinguent par leur forme ronde et plate, constituent notamment un danger pour les enfants de moins de 5 ans.

"L'ingestion d'une pile-bouton représente un risque grave qui peut être mortel. Elle peut être responsable d'un étouffement mais également de complications très graves", rappelle l'Anses. Pour éviter ce risque, il est conseillé de choisir des jouets qui disposent d'un compartiment à piles sécurisé et de vérifier que celui-ci est bien verrouillé. En cas d'ingestion, il faut contacter un centre anti-poison ou les urgences sans attendre.

Vous connaissez le slime ? Cette pâte gluante qui fait le bonheur des enfants et adolescents n'est pas sans danger, affirment les autorités sanitaires. Qu'il s'agisse de préparation maison, de coffrets de préparation ou de Slime prêt à l'emploi, les parents doivent rester vigilants quant aux produits utilisés, aux produits détournés de leur usage ou encore à la "manipulation prolongée et répétée" de la pâte. Des cas d'irritations et allergies cutanées parfois sévères ont été signalés, dont des atteintes de la peau et des ongles, des brûlures, des rougeurs et de l'eczéma, nécessitant toute l'attention des parents en cette période de Noël.

D'une façon plus générale, il faut accorder la plus grande attention aux petits éléments présents dans les jouets. Cela peut notamment concerner les billes d'eau mais également les jouets ou produits imitant des aliments, que les enfants pourraient instinctivement mettre à la bouche.