Noël pour tous : des écoles de coiffure et d’esthétique se mobilisent pour prodiguer des soins gratuits à Charleroi

Le Service Citoyen et la Ville de Charleroi ont organisé leur premier "Noël pour tous" une journée solidaire à destination des familles carolos dans le besoin. Concrètement, des cadeaux et produits d’hygiène collectés sur la Place de la Digue ont été redistribués au Centre omnisport de Marchienne-au-Pont. Les 200 bénéficiaires présents ont aussi pu bénéficier de soins esthétiques gratuits prodigués par deux écoles de la région, l’IPES Léon Hurez de La Louvière et l’IET Notre Dame de Charleroi. Un spectacle de magie et une distribution de cougnous et de chocolats chauds ont complété cette journée destinée à permettre aux familles de fêter Noël dignement, quel que soit leur budget.

Présent partout en Belgique, le Service Citoyen est un programme qui propose aux jeunes de 18 à 25 ans de s’engager 6 mois dans une mission solidaire.​​​​​​​