Noël : les Belges n’achètent plus d’autotests avant les fêtes

À quelques jours des réveillons de fêtes de fin d’année, les Belges se font-ils tester avant de passer les fêtes en famille ?

Est-ce que vous vous êtes procuré un autotest en pharmacie comme le préconisent les autorités ? Une petite balade dans les rues de Charleroi permet de déceler une certaine tendance : " Une partie de la famille qui revient de l’étranger donc eux se feront tester, mais nous, non", nous explique cette dame. Même son de cloche pour ce monsieur, croisé à Charleroi : "Non, pas d’autotests chez nous. Parce que nous sommes tous vaccinés et qu’on se sent relax".

Il ne s'agit que d'un échantillon réduit alors nous avons voulu en savoir plus: nous avons contacté l'association pharmaceutique Belge pour savoir combien de tests étaient vendus en cette période. Les chiffres sont assez frappants : "On constate en officine une forte diminution des ventes pour cette fin de 2022. C’est la même chose pour les tests rapides en pharmacie", nous explique Nicolas Echement, porte-parole de l’APB. " Les chiffres sont divisés par 10 ! L’année passée nous étions à une moyenne d’1 million et demi de tests vendus en novembre et décembre. Cette année, nous atteignons 150.000 ventes en décembre. Même si le mois n’est pas terminé, on voit bien que la tendance est à la très forte baisse."

L’association pharmaceutique belge tient tout de même à rappeler quelques conseils: "N’oublions toutefois pas qu’à côté du COVID il y a d’autres virus, comme le virus de la grippe ou le virus qui provoque la bronchiolite chez les enfants. Ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Les gestes pour protéger les plus vulnérables d’entre nous sont toujours les mêmes: vous laver régulièrement les mains, porter un masque en cas de symptômes ou restez chez soi afin d’éviter la propagation de toute maladie."