Noël : la réparation comme rempart à la surconsommation.

Il n'y a même pas 50 ans, quasiment toutes les villes avaient leurs cordonniers, couturières et autres services de retouches destinés à remiser vêtements, chaussures et autres objets usés. L'usage s'est quelque peu perdu au fil des années. Mais la pandémie de Covid a changé la donne et vu (re)naître les services de réparation, en physique et plus encore en ligne sous forme de plateformes ou même d'applications.

C'est le cas de la start-up londonienne Sojo, un service basé sur le modèle de Deliveroo qui permet en quelques clics seulement de confier ses vêtements à des coursiers pour les faire réparer en quelques jours par des professionnels. Et elle n'est pas la seule : Les Réparables, L'Atelier 23/11, The Restory, Clothes Doctor et même les ateliers de réparation collaboratifs Repair Café comptent parmi les services qui permettent de rafistoler et donner une seconde vie à des vêtements et de la maroquinerie à moindre coût.

Le constat est le même pour les chaussures avec, par exemple, MonCordonnier.com ou Galoche & Patin, qui remettent vos chaussures et/ou sneakers à neuf en quelques clics (et éventuellement un envoi) seulement. Une belle façon de faire plaisir à ses proches sans nuire ni à son budget ni à la planète.