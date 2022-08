Cette idée avait fait suite au lancement, l’an dernier de la "Noel Gallagher J-150", un modèle acoustique, cette fois. C’est l’instrument de prédilection du musicien depuis 20 ans, on le voyait d’ailleurs en jouer dans la vidéo promo du titre "Little By Little" d’Oasis, à l’époque.

Gibson lançait alors une édition de 200 exemplaires de cette Gibson J-150, dans un étui custom, signé, avec des paroles manuscrites et un logo Adidas autorisé.