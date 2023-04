Noel Gallagher’s High Flying Birds sort la plage titulaire de "Council Skies"

Deluxe Album Tracklist



Disc 1

1. I’m Not Giving Up Tonight

2. Pretty Boy

3. Dead To The World

4. Open The Door, See What You Find

5. Trying To Find A World That’s Been And Gone

6. Easy Now

7. Council Skies

8. There She Blows !

9. Love Is A Rich Man

10. Think Of A Number



Disc 2

1. Don’t Stop…

2. We’re Gonna Get There In The End

3. Mind Games

4. Pretty Boy (Instrumental)

5. Dead To The World (Instrumental)

6. Council Skies (Instrumental)

7. Think Of A Number (Instrumental)

8. I’m Not Giving Up Tonight (David Holmes Remix)

9. Think Of A Number (Pet Shop Boys Magic Eye 12” Remix)

10. Pretty Boy (Robert Smith Remix)

11. Council Skies (The Reflex Revision)

12. Flying On The Ground (Radio 2 Session, 08.09.21)

13. You Ain’t Goin’Nowhere (Radio 2 Session, 08.09.21)

14. Live Forever (Radio 2 Session, 08.09.21)