Noel Gallagher reprend "Love Will Tear Us Apart" de Joy Division

"Nous sommes à la BBC et on ne peut pas sortir de la BBC sans faire une reprise", a-t-il plaisanté lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait décidé d’interpréter ce titre. Quand [la BBC] m’a demandé de le faire, je me suis dit : "J’ai bien peur d’avoir perdu mon Bob Dylan… Je ne sais pas quoi faire".

Il poursuit : "Au fil des ans, j’ai joué cette chanson, cette version, chez moi. Quand ils m’ont demandé de le faire, je me suis demandé comment je pourrais m’en tirer. Parce que c’est une [chanson] tellement emblématique et, étant originaire de Manchester… eh bien, ça va être difficile."

Il ajoute : "Mais maintenant que j’ai mon propre studio, j’ai fait une petite démo et je me suis dit : 'Tu sais quoi ? Je pense que je pourrais y arriver'. Nous allons donc faire 'Love Will Tear Us Apart' des Divs".

Lors de son passage dans l’émission, Noel Gallagher a également interprété "AKA… What A Life", extrait du premier album des High Flying Birds, ainsi que le titre de son prochain album, "Council Skies".