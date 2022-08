On apprend aussi que le 3e album d’Oasis, Be Here Now va ressortir pour ses 25 ans le 19 août prochain. Il sera disponible exclusivement via le site du groupe ici.

Be Here Now a été enregistré en 1997 juste après les célèbres Defintely Maybe de 1994 et (What’s the Story) Morning Glory ? de 1995.