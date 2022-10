Noel Gallagher refuse que Liam utilise des titres d’Oasis dans son documentaire

Dans la série " Noel Gallagher déteste tout le monde ", voici le chapitre System of a Down.

Être au top suscite toujours des jalousies et il semblerait que le succès du groupe mené par Serj Tankian se soit fait quelques ennemis sur le trajet.

Parmi eux, Noel Gallagher, ex-Oasis, qui pense que System est l’un des pires groupes qu’il ait jamais entendu.

Comme l’a récemment partagé le magazine Far Out, Noel a critiqué le groupe dès le début des années 2000 : "Vous arrive-t-il de regarder le ciel et de penser, je suis heureux d’être en vie ? Après avoir entendu System of a Down, je me suis dit que j’étais en vie pour entendre le groupe le plus merdique de tous les temps. Ce qui n’est pas rien quand on y pense. De tous les groupes qui sont passés avant et de tous les groupes qui seront dans le futur, j’étais là au moment du pire était là."

Ce type de sentiment n’est pas nouveau pour Noel Gallagher. Au fil des années, il a critiqué Blur, Robbie Williams, s’est moqué de Coldplay et a déclaré que Harry Styles n’avait absolument rien à dire. Il a toujours été un détracteur du heavy metal en général (s’attaquant volontiers à Lars Ulrich de Metallica, qui est pourtant un grand fan du répertoire d’Oasis).