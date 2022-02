Noel Gallagher raconte sa dernière rencontre avec David Bowie

Dans le quatrième épisode, Noel Gallagher évoque cet héritage qui évolue en permanence, un peu comme la trace laissée par les Beatles, grâce à son "incroyable et unique voix" et à son caractère "sans peur de rien, et a fortiori du ridicule".

Noel Gallagher avait rencontré la star pour la première fois en novembre 1995 après un de ses concerts à la Wembley Arena – Bowie y avait proposé quatre shows, devant un total de 200.000 Londoniens, à la sortie de l'album Outside .

Leur dernier échange date de la cérémonie des BRIT Awards de 2014, alors qu'il décernait à David Bowie, avec la complicité de Kate Moss, la récompense de Meilleur Artiste Solo Masculin.

“Le soir suivant, j'ai reçu un mail qui disait juste "Merci pour l'annonce d'hier soir. Continue à écrire. Love David." Et je me demandais qui était ce David parce que je n'en connais aucun. Puis mon franc est tombé et je lui ai répondu directement "Oh, avec plaisir, mec", puis il m'a à nouveau répondu et je me suis dit "je rêve ou je suis vraiment en train de discuter avec David Bowie? Et en effet, c'était lui qui me disait de continuer à écrire et moi qui lui disait de reprendre les concerts."

Il a aussi sélectionné quelques titres qui sont ses préférés dans la discographie de David Bowie : "Let’s Dance", "Modern Love" et "Blue Jean" – précisant que la chanson à laquelle il revient toujours est "Let’s Dance" parce que "les gens ne dansent pas assez dans ce monde".