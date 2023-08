Noël Gallagher payerait pour jouer avec les Beatles encore en vie

L’influence de la musique des Beatles sur l’ex-Oasis ne laissant aucun doute subsister depuis longtemps, Noel Gallagher interviewé par le Mirror confirme être un grand fan des Fab Four.

Après avoir déclaré que le groupe légendaire représentait tout pour lui, a récemment dévoilé qu’il "rejoindrait certainement un supergroupe" avec Paul McCartney et Ringo Starr. "Imaginez que vous soyez dans un groupe avec Ringo et Macca. Qui chante ? Tout le monde. Je paierais pour en faire partie. Appelez-moi (le promoteur) Harvey Goldsmith". Il a ajouté : "Jouer de la basse… Ringo et Macca, ce serait génial.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà parlé de l’écriture de chansons avec l’un des membres des Beatles, il a répondu : "Non, je ne parle pas vraiment de l’écriture de chansons avec d’autres auteurs, car que diriez-vous ? "Non, je ne parle pas vraiment d’écriture à d’autres auteurs-compositeurs, car qu’est-ce que vous diriez ? Je pense que tout le monde est pareil, certains sont juste plus talentueux que d’autres".

En 1995, Noel Gallagher s’est associé à Paul McCartney et Paul Weller pour enregistrer une reprise du classique des Beatles "Come Together". Le musicien a également fait équipe avec Macca pour un duo lors du 50e anniversaire de Stella McCartney en 2021.