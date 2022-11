Noel Gallagher laisse échapper la date de sortie du prochain album

Dans un communiqué, le chanteur de Manchester avait précisé les choses par rapport à la sortie de ce premier single : “C’est le tout premier que j’ai écrit, composé et vraiment fini. Ça faisait donc sens pour moi que ce soit le premier single (de ce nouvel album) que les gens écoutent. Un grand merci à mon ami Johnny Marr d’avoir apporté sa touche si personnelle. Et concernant la vidéo, le premier qui saura me repérer aura la chance de gagner un sac de Flamin’Hot Wotsits Giants!”.

On apprenait aussi cette semaine que les paroles du titre " Wonderwall ", écrites par Noel Gallagher se sont vendues à prix d’or. Le texte d’un des titres les plus connus d’Oasis et écrit par Noel Gallagher en 1995 a été vendu à 53.709 euros lors d’une vente aux enchères.

Il était resté en la possession d’un membre de l’équipe de tournée du groupe depuis lors, et était estimé entre 4500 et 6900 euros. Il est donc parti pour 10 fois son prix.