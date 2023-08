Noel Gallagher et Bruce Springsteen taquinent Bono de U2

Noel Gallagher a évoqué son amitié avec Bono et s'est souvenu de la fois où lui et Bruce Springsteen l'avaient taquiné en lui envoyant un selfie.

L'ancien membre d'Oasis a fait ces commentaires lors d'une nouvelle interview avec Shuffle (via Sunday World), avant son concert avec High Flying Birds à Dublin samedi (26 août).

Avant de parler de son amitié avec le chanteur de U2, Gallagher a commencé par évoquer sa rencontre avec une autre légende du rock, Bruce Springsteen.

Selon le musicien, il a rencontré le Boss par hasard alors qu'ils étaient tous deux à Ibiza et ont fini par passer l'après-midi ensemble. "Bruce est un homme extraordinaire et j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années", a-t-il déclaré au média.

"J'ai déjeuné avec lui et sa femme. Nous étions quelques-uns, nous étions tous à Ibiza et nous nous sommes croisés par hasard avant de passer l'après-midi ensemble... et c'était un type extraordinaire, vraiment", a-t-il ajouté. "Je ne dirai pas que j'étais un grand fan de Bruce Springsteen, mais j'ai le plus grand respect pour lui. Il était génial, comme un enfant qui aime la musique".

Il poursuit en disant qu'ils ont finalement décidé de se moquer de la peur de Bono de manquer quelque chose en lui envoyant une photo du moment.

Nous étions assis à une longue table, nous avions bu quelques bouteilles de vin et il y avait de la nourriture partout. Nous avons pris un selfie l'un avec l'autre et [Springsteen] a dit : "Devrions-nous gâcher la journée de Bono ? Et nous lui avons envoyé le selfie", se souvient Gallagher.

"Bono - vous ne le savez peut-être pas - a une peur bleue de manquer quelque chose. Sa femme m'a appelé et m'a dit : " Quand vous lui avez envoyé cette photo, il n'a pas supporté le fait que vous étiez tous les deux en Espagne en train de vivre le meilleur moment de votre vie sans lui. "

" Bono m'a alors demandé : "De quoi parliez-vous ? J'ai répondu : 'On était en train de se foutre de ta gueule !'".

Gallagher a également décrit Bono comme "l'un de ses amis les plus chers" et a expliqué ce que c'était que de partir en tournée avec U2.

"Il se fait beaucoup critiquer, mais je l'adore", a-t-il déclaré. "J'ai été en tournée avec lui et vous savez ce qui est extraordinaire à propos de U2 ? Lorsqu'un groupe atteint ce niveau, ce sont généralement des Américains qui gèrent l'ensemble des opérations. Les activités de U2 sont entièrement gérées par des Irlandais. C'est comme un exode massif lorsqu'ils partent en tournée. C'est comme s'il y avait eu un plus grand exode que pendant la famine."

"Ils sont des centaines, putain", ajoute-t-il. "Il y a environ 300 Irlandais en tournée, c'est incroyable. "

"Je vais vous dire, j'ai été en tournée avec eux pendant près d'un an et je viens à peine de m'en remettre. C'était vraiment très amusant, ce sont des gens formidables et je les aime beaucoup".

U2 a annoncé "Zoo Station", une expérience immersive pour les fans, conçue avant les prochains concerts dans la nouvelle salle " The Sphere " à Las Vegas. (lien cryo quand il sera encodé)

Inauguré le 28 septembre, le portail immersif pour les fans, baptisé "Zoo Station : A U2:UV Experience", est conçu pour aider les fans à mieux comprendre le célèbre album du groupe, "Achtung Baby".