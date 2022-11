Noel Gallagher est de retour !

Alors que son frère, Liam, triomphe avec son troisième album solo C’Mon You Know et la tournée qui l’accompagne, c’est Noel Gallagher qui annonce son retour avec un premier single extrait de son album à paraître en 2023 : "Pretty Boy".

Ce prochain album a été enregistré dans ses propres studios à Londres en collaboration notamment avec son vieil ami Johnny Marr, ex-guitariste des Smiths.

Dans un communiqué, le chanteur de Manchester a précisé les choses par rapport à la sortie de ce premier single : “C’est le tout premier que j’ai écrit, composé et vraiment fini. Ça faisait donc sens pour moi que ce soit le premier single (de ce nouvel album) que les gens écoutent. Un grand merci à mon ami Johnny Marr d’avoir apporté sa touche si personnelle. Et concernant la vidéo, le premier qui saura me repérer aura la chance de gagner un sac de Flamin’Hot Wotsits Giants!”.