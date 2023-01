Noel Gallagher donne son avis sur les enfants de stars

Le mois dernier, Vulture a publié un article sur la vie des "nepo babies", entendez par la vie, les enfants dont les parents sont des célébrités.

En plus de cette liste de patronymes célèbres, accompagnée de leurs métiers respectifs, une discussion a été engagée sur les privilèges octroyés à ces enfants, étant donné leur facilité à entrer en contact avec d’autres acteurs, chanteurs, réalisateurs ou autres.

Noel Gallagher a donné son avis lors d’une interview avec Dave Berry d’ Absolute Radio ce 17 janvier : "je pense qu’il faut prendre en compte plusieurs choses. Ma fille me suit partout, derrière sa caméra et elle me filme très souvent, ce qui a permis de faire un making of complet sur mon prochain album Council Skies ."