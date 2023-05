Noel Gallagher dévoile un nouveau titre du prochain album "Council Skies"

Noel Gallagher et son groupe High Flying Birds partagent aujourd’hui une nouvelle chanson intitulée " Open The Door, See What You Find " en prévision du très attendu nouvel album studio Council Skies, qui sortira vendredi.

A propos de ce titre, Noel Gallagher déclare : "A un certain moment de votre vie, vous vous regardez dans un miroir et vous voyez tout ce que vous avez été et tout ce que vous serez. Il s’agit d’être heureux avec ça. D’être heureux dans sa vie, avec qui on est et où l’on va. La vie est belle !"

Sur ce titre, on retrouve également l’ami et collaborateur de longue date Johnny Marr à la guitare. Il s’agit du 5e single qu’on découvre pour ce nouvel album, après "Pretty Boy" (également avec Johnny Marr), "Easy Now", "Dead To The World" et la plage titulaire.