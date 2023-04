Noel Gallagher dément à nouveau les rumeurs de reformation d’Oasis et confirme la réédition de "Definitely Maybe"

Noel Gallagher a annoncé qu’une réédition de l’album Definitely Maybe d’Oasis serait disponible en 2024, mais a aussi confirmé qu’il n’y aurait pas de tournée de reformation.

La réédition du premier album du groupe est prévue pour l’année prochaine et marquera les 30 ans de sa sortie. Elle fait également suite à des rumeurs persistantes selon lesquelles le groupe se réunirait pour une tournée célébrant l’événement.

Dans une nouvelle interview, l’ancien guitariste, chanteur et compositeur, Noel Gallagher, a donné des précisions sur le contenu de l’album à venir et a mis fin aux espoirs de reformation.

Selon le musicien, la réédition du 30e anniversaire de Definitely Maybe comprendra un grand nombre de chansons "perdues" jusqu’à présent, qui ont été composées pendant les sessions d’enregistrement de l’époque. Il a expliqué au journal italien Corriere Della Sera comment ces morceaux ont été redécouverts : "Dans les archives de Sony, nous avons trouvé des bandes datant de ces sessions".

"Nous pensions qu’elles étaient perdues, mais elles étaient mal étiquetées", a-t-il ajouté. "Ce sont de merveilleuses versions, dont certaines sont acoustiques."

Il a expliqué que les nouvelles pistes ajoutées à la réédition incluront donc des interprétations acoustiques des chansons préférées des fans comme "Live Forever", "Slide Away" et "Supersonic". Il a également réaffirmé qu’on ne devrait pas espérer voir tout ceci en live.

"Il n’y aura pas de tournée", a-t-il déclaré. "Nous ne reviendrons pas pour jouer ensemble."

Au cours de la discussion, Noel Gallagher a évoqué le moment où il a montré "Live Forever" à son collaborateur, Bonehead, et où il a réalisé que ce serait un succès. "Nous n’étions personne. J’étais dans un appartement à Manchester un mardi après-midi. Je l’ai emmenée en répétition et Bonehead m’a dit : 'Tu n’as pas écrit ça'."

"Je savais que ce serait un classique."

Les rumeurs concernant une éventuelle réunion d’Oasis sont restées constantes ces dernières années, Noel et Liam Gallagher jouant tous deux avec la presse à ce sujet.

Il y a trois ans, dans une interview accordée à NME, Liam a déclaré qu’une réunion d’Oasis allait "se produire très bientôt". Par ailleurs, en janvier, Noel a également expliqué qu’il serait ouvert au concept et qu’il ne dirait jamais "jamais" pour une réunion.

Plus récemment, cependant, la perspective d’une tournée semble s’être éteinte, après que Liam Gallagher a déclaré que son frère avait "fait beaucoup de mal à Oasis en tant que marque". Des commentaires qui font suite à une interview de Noel sur France Inter, dans laquelle il affirmait que Liam laissait entendre qu’il était prêt à se reformer, mais qu’il ne tendrait jamais la main pour que la réunion devienne réalité.

Depuis la séparation d’Oasis en 2009, Noel Gallagher a sorti trois albums dans le cadre de son projet High Flying Birds, et un autre est prévu pour la fin de l’année. Prévu pour le 2 juin via Sour Mash, Council Skies sera le quatrième album du groupe. Jusqu’à présent, quatre titres ont été partagés avant la sortie de l’album : 'Easy Now', 'Dead To The World', 'Pretty Boy' et 'Council Skies'.