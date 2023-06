Noel Gallagher : découvrez l'album "Council Skies" sur Classic 21

Les premières critiques de l’album ont été unanimes. Council Skies est décrit comme "son meilleur album post-Oasis" par MOJO, "son album le plus personnel depuis des décennies" par The Big Issue et "quelques-unes des meilleures chansons de sa carrière post-Oasis" par Rolling Stone UK. Record Collector a décerné à Council Skies le titre d’album du mois, déclarant que "c’est exactement l’album que Gallagher devait faire pour rappeler aux gens à quel point il peut être bon".

Dix ans après la formation des High Flying Birds et quatre albums consécutifs numéro un au Royaume-Uni, Council Skies, produit par Noel et Paul "Strangeboy" Stacey, est le quatrième album studio du groupe.

Council Skies est disponible sur CD, vinyle épais avec bonus 7", picture disc LP et divers formats numériques, y compris une version audio spatiale Dolby Atmos. Le remix de "Pretty Boy" par Robert Smith, déjà sorti, est proposé en édition limitée de luxe, en triple vinyle et en 2CD, qui contient également une superbe version live de "Live Forever" et un remix des Pet Shop Boys.

La sortie de cet album donne le coup d’envoi d’une énorme saison de concerts pour le groupe, qui débutera le 2 juin par une tournée de 26 dates aux États-Unis, en tête d’affiche avec Garbage. Le groupe reviendra ensuite au Royaume-Uni pour donner une série de concerts en plein air et de festivals en tête d’affiche, y compris une énorme tournée à l’étranger.