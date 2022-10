Noel Gallagher considère que System of a Down est le pire groupe du monde

Dans la série " Noel Gallagher déteste tout le monde ", voici donc le chapitre System of a Down.

Être au top suscite toujours des jalousies et il semblerait que le succès du groupe mené par Serj Tankian se soit fait quelques ennemis sur le trajet.

Parmi eux, Noel Gallagher, ex-Oasis, qui pense que System est l’un des pires groupes qu’il a jamais entendu.

Comme l’a récemment partagé le magazine Far Out, Noel a critiqué le groupe dès le début des années 2000 sur la station de radio KROQ : "Vous arrive-t-il de regarder le ciel et de penser, je suis heureux d’être en vie ? Après avoir entendu System of a Down, je me suis dit que j’étais en vie pour entendre le groupe le plus merdique de tous les temps. "

" Ce qui n’est pas rien quand on y pense. De tous les groupes qui sont passés avant et de tous les groupes qui seront dans le futur, j’étais là quand le pire était là."

System of a Down a émergé en même temps qu’Oasis en 1994. Et alors qu’Oasis célébrait le week-end de manière irrévérencieuse, les rockeurs américains prenaient le contre-pied et pointaient du doigt la routine mécanique de la société moderne.

Ce type de sentiment n’est pas nouveau pour Noel Gallagher. Au fil des années, il a critiqué Blur, Robbie Williams, s’est moqué de Coldplay et a déclaré que Harry Styles n’avait absolument rien à dire. Il a toujours été un détracteur du heavy metal en général (s’attaquant volontiers à Lars Ulrich de Metallica, qui est pourtant un grand fan du répertoire d’Oasis), allant jusqu’à déclarer : "Le Heavy metal. Putain de merde. La musique gothique. Il y a une raison pour laquelle ils se taillent les veines, vraiment. Tout ce putain de nihilisme, je n’écoute pas ça."

Alors que Noel et son frère Liam sont en désaccord depuis des décennies, les deux frères semblent avoir une chose en commun : ils semblent tous deux détester les groupes de nu metal.

System of a Down n’a pas réagi à ce nouveau partage dans la presse.

Serj Tankian, par contre, a expliqué la semaine dernière qu’il n’en peut plus que les fans lui crient " wake up " à tous moments et en tous lieux. Le chanteur de System of A Down subit les effets collatéraux du succès du titre " Chop Suey " de son groupe, sorti en 2001, et dont le gimmick principal est ce fameux " wake up " ! Il explique que les gens ne cessent de lui hurler ça dans la rue, lorsqu’il fait ses courses, et qu’il manque de faire une attaque cardiaque à tous moments !