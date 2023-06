Noel Gallagher a écrit trois chansons avec les Black Keys.

Ces titres devraient apparaître sur le prochain (le 12ème) album des Black Keys.

De son côté, l’ex-Oasis a décrit ces titres comme étant, sans surprises, " Fucking Amazing ! ", et rajouté : " Nous avons passé une semaine en studio à Londres et tout s’est très bien passé. "

Quant à lui, Patrick Carney des Black Keys a décrit Noel comme " Incroyable ! Il est à la fois hilarant et bourré de talent. Dan et moi sommes de grands fans de Noel et d’Oasis. C’est en fait le titre de Liam Gallagher " Everything’s Electric " qui nous a poussés à travailler avec le même producteur que lui : Greg Kurstin. "

Une collaboration réussie, mais qui n’a pas empêché Noel de se déchaîner contre… les musiciens qui collaborent avec d’autres " J’ai récemment appris que Brian Wilson n’était pas le grand songwriter que l’on pensait, car tous les textes des Beach Boys avaient été écrits par Van Dyke Parks, et ça m’a déçu. C’est comme Harry Styles ou Ed Sheeran qui font appel à d’autres gens pour écrire. Je suis désolé, mais ils sont censés être des artistes solo. "

Noel Gallagher sera ce 2 septembre au Crammerock Festival, à Stekene ; tandis que les Black Keys joueront ce 30 juin à Werchter.