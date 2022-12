Noël et nouvel an - recette sucrée : cougnole, cougnou, coquille, folard, quelle est la différence ?

Comment nommez-vous ces délicieuses brioches en forme de petits hommes que nous dégustons en décembre ?

Nature, au sucre, au chocolat, aux raisins secs, leurs arômes influent-ils sur leur dénomination ?

Cougnou, cougnole, coquille, pain de Jésus, quéniole, folard, … tous désignent ce même pain moelleux sensiblement sucré, convoité au petit-déjeuner et au goûter de décembre à janvier.

Saint Martin, le 10 novembre, apporte les premiers, Père Noël les derniers tandis que Saint Nicolas assure la transition.

Point de différences, juste des subtilités territoriales.

Selon les régions, les dénominations varient.

C’est essentiellement en Hainaut, sa terre d’origine, que le pain brioché change le plus souvent de nom. Au-delà de Tournai jusqu’à Lille, on parle de " coquille " alors qu’ailleurs on parle de cougnole ou de cougnou. A Lessines, dans la même province, certains utilisent le terme de " Jésus ".

A Liège, on parle de " cougnou " ou de " bonhomme ". Dans le Hainaut français, le Cambrésis, le Valenciennois, les friands le nomme " quéniole ".

Redevance avant d’être cadeau

Au Moyen Age, la brioche était offerte aux seigneurs et personnages notables du village, comme le curé. A l’époque, son profil était différent. Ce ne sera qu’au 16ème siècle que le cougnou aurait pris la forme d’un bébé emmailloté telle que nous la connaissons aujourd’hui, assimilé par les chrétiens à l’enfant Jésus. D’abord redevance puis cadeau de reconnaissance, c’est au 19ème que la cougnole est distribuée comme étrennes.

A Andenne, en province de Namur, durant la nuit du réveillon, on joue aux trairies, un jeu de cartes. Les gagnants remportent des cougnous et des bûches de Noël. Les trairies se déroulent dans les cafés et restaurants la nuit de la Nativité après la messe de minuit.

Le secret de la recette : amour, patience et chaleur

Pour deux cougnous de quatre personnes :

500 g de farine

75 g de beurre

30 g de sucre

25 g de levure

220 ml de lait

2 œufs

Une pincée de sel



Ajoutez la pincée de sel à la farine.

Délayez la levure dans le lait légèrement tiédi.

A la main ou au robot, mélangez le sucre, les œufs et le lait.

Ajoutez progressivement la farine tamisée et le beurre ramolli.

Pétrissez pendant 10 minutes.

Laissez pousser la pâte pendant une heure.

Dégazez.

Façonnez quatre cougnous (une grosse boule pour le corps et deux petites pour les extrémités).

Laissez pousser pendant une heure.

Battez un œuf avec un peu de lait et badigeonnez les cougnous avec le mélange.

Enfournez 20 minutes à 180°.

La dégustation

La cougnole se déguste idéalement accompagnée d’un vrai chocolat chaud ou un café, nature, beurré, accompagné de confiture, de fin pâté ou en pain perdu selon les goûts,