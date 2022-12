Noël et l’histoire du Grinch par BJ Scott

En 1957, Dr. Seuss a publié un livre qui allaient devenir un des icônes dans l’histoire des contes de Noel pour enfants ''How The Grinch Stole Christmas (Comment Le Grincheux A Volé Noel)''.

Theodor Seuss Geisel, dit Dr. Seuss, né le 2 mars 1904 et mort le 24 septembre 1991, est un auteur pour enfants, caricaturiste politique et animateur américain. Il est surtout connu pour son travail d’écriture et d’illustration de plus de 60 livres sous le pseudonyme de Docteur Seuss. Son travail comprend de nombreux livres pour enfants parmi les plus populaires de tous les temps, vendus à plus de 600 millions d’exemplaires et traduits dans plus de 20 langues au moment de son décès.

Ces livres ont joué un rôle déterminant dans les relations entre les enfants et les parents et dans l’acquisition précoce de compétences linguistiques chez les jeunes enfants. Les livres étaient écrits en vers rimes. Ils avaient un rythme et même un certain swing. C’était comme lire une chanson, avec des mots simples à comprendre. Rien de nouveau, peut-être, mais ce sont les illustrations loufoques et le comportement souvent dérangeant des personnages principaux qui ont apporté une touche moderne et amusante à l’ouvrage.