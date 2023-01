Noël en 1965 : des enfants décorent un sapin à leur façon

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1965 avec un extrait du Journal Télévisé dans lequel on découvre la période d’avant Noël, synonyme de joie et de veillée.

Les merveilleux moments de Noël, c’est avant tout le temps des enfants avec les préparatifs des fêtes mais surtout la décoration du sapin. Dans ces superbes images on découvrira la joie pour des enfants de rapporter un sapin d’une forêt, fait rarissime de nos jours et de le décorer. Et finalement la décoration n’a pas beaucoup changé. Quels types de boules étaient placés sur le sapin ?

Regardez plutôt !