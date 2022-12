Noël blanc en Belgique, vraie tradition ou simple expression ?

Chaque année, la question revient dans toutes les bouches (on vous l'accorde : surtout quand on cherche à meubler la conversation!) : "Alors, tu penses qu'on aura un Noël blanc cette année?". Force est de constater qu'en Belgique, ce fameux "Noël blanc" est plus l'exception que la règle, on vous décortique cela en quelques chiffres pour épater la galerie le soir du 25 décembre.

Tout le monde a en tête ces sempiternelles images des chansons de Tino Rossi (ou encore d'Adamo), de Michael Curtiz ("White Christmas"), de Bourvil ("L'arbre de Noël" de Terence Young) ou encore "Maman j'ai raté l'avion". À l'heure où chacun prépare son menu de Noël et où on se replonge dans les traditions et légendes entourant cette fête tant attendue, parlons statistiques !