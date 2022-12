Noël avec Amos Milburn, pianiste et chanteur de rhythm and blues

Voilà un personnage haut en couleur dont nous allons brièvement évoquer la carrière : Amos Milburn. Le Texan, né le 1er avril 1927 à Houston va très vite se faire connaître grâce à son don pour le piano, un don qu’il cultive à l’église le dimanche, mais cette période sage et vertueuse ne dure qu’un temps.

Il va découvrir le boogie-woogie dans les maisons closes, et va pratiquer cette forme musicale plus rythmée que le blues, dans des endroits comme les clubs et les barrel houses. Amos Milburn se fera très vite connaître pour ses chansons célébrant l’alcool. Dès 1948, il obtient le succès et devient très vite un artiste réputé, influençant au passage Fats Domino et Little Richard. La chandelle brûle par les deux bouts, rendu infirme après deux attaques et une amputation, il décède le 3 janvier 1980 à l’âge de 52 ans.