Noël au Théâtre : "Norman c’est comme normal, à une lettre près", au Rideau de Bruxelles

Caroline Veyt vous propose une nouvelle sortie en famille pour Outside for Christmas. Au Rideau, à Ixelles, se donne le jeudi 29 décembre à 14h et 18h dans le cadre du festival "Noël au théâtre" la pièce Norman, c’est comme normal, à une lettre près, une pièce à voir à partir de sept ans qui aide à avoir un regard bienveillant sur les autres mais aussi sur soi.

C’est un spectacle que Caroline Veyt a trouvé extrêmement fort qu’elle vous propose. Un spectacle à voir pour les sept ans et plus, parce qu’il nous aide à porter un regard bienveillant sur les autres et à nous accepter tels que nous sommes. Ce spectacle, c’est Norman, c’est comme normal, à une lettre près.

Norman est un petit garçon de 7 ans, et ce qu’il aime par-dessus tout, c’est mettre des robes. Enfin une robe. Une belle robe rose à volants, qui se soulève joliment quand il tourne sur lui-même. Et c’est vrai qu’elle lui va bien et qu’on sent qu’il est heureux quand il la porte. Au début, ses parents acceptent qu’ils portent sa robe préférée, mais uniquement à la maison, loin des regards étrangers. Et puis, petit à petit, ils vont accepter qu’il sorte avec sa robe, d’abord un peu et ensuite il pourra même passer une journée d’école entière avec sa jolie robe.

Evidemment, sa tenue suscite beaucoup d’interrogations, de critiques. Se confronter aux regards extérieurs ainsi qu’au jugement des autres, c’est difficile. Difficile pour lui, difficile pour ses parents, pour ses proches qui sentent bien que le petit Norman est régulièrement pris pour cible. Il a moins d’amis qu’avant, il essuie beaucoup d’insultes… mais avec le temps, le regard de ses parents va changer… et ça va être un déclic énorme. Grâce à Norman, ils vont pouvoir prendre position par rapport à l’extérieur et s’interroger aussi sur ce qui est en train de se jouer avec ce petit garçon. Et surtout, ils vont pouvoir l’aider à trouver sa place.

Pour l’histoire, je n’ai pas tellement envie de vous en dire plus… ce qui est réjouissant c’est de voir sous quelle forme la pièce est présentée.

La pièce est présentée d’une manière tout à fait intéressante. Le spectacle se déroule en différents tableaux, autant de moments qui nous font voyager sur l’équivalent d’une année scolaire. Il y a 3 comédiens-danseurs : ils dansent énormément ! Ils interprètent toute une galerie de personnages croustillants.

Il y a également beaucoup de musique dans le spectacle. Il y a la musique électro de la bande-annonce, mais… il y a aussi un extrait du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, un autre de Casse-noisettes de Tchaïkovski ou la sublime Méditation de Thaïs de Massenet… parmi d’autres.

Ce que Caroline Veyt a trouvé particulièrement bien amené, c’est que sous cette forme plutôt festive et joyeuse — on sourit beaucoup dans le spectacle, grâce à la musique, la danse ou les personnages savoureux — sont amenées des problématiques sérieuses. Comment faire pour être qui l’on est fondamentalement quand les autres nous invitent à rentrer dans le rang ? Est-ce qu’en tant qu’adulte, si on est bien rangé comme il faut, on est heureux ? Est-ce qu’on ne se ment pas à soi-même ? Est-ce qu’on n’a pas enterré quelques rêves au passage pour ne pas faire de vagues et susciter la désapprobation autour de soi ? En tout cas, le petit Norman pourrait bien faire des émules… parmi les petits et les grands !

Norman c’est comme normal, à une lettre près est un spectacle pour tous à partir de sept ans, qui se joue le jeudi 29 décembre à 14h et à 18h au Rideau de Bruxelles, rue Goffart à Ixelles, à 2 pas de la place Blyckaerts. La pièce a lieu dans le cadre du merveilleux festival "Noël au théâtre".