"Noël au Royaume de Séraphin" : un roman qui vous emmène de Gaume en Laponie

Après le succès de son premier roman, " Le Royaume de Séraphin ", la gaumaise Mélodie Ducoeur propose une suite à son histoire. Dans son nouveau livre " Noël au Royaume de Séraphin ", on retrouve nos petits héros du premier tome, ces chérubins qui ont pour mission de réconforter les humains sur terre, mais aussi de nouveaux personnages dont Clara, une fillette atteinte d’une maladie grave et qui rêve d’aller en Laponie.

Ecrire une suite était une évidence pour Mélodie Ducoeur : " Noël, c’est une époque très festive pour tout le monde mais paradoxalement, c’est une époque aussi très difficile pour les personnes qui ont perdu un proche, un enfant, un bébé ou un adulte, et donc c’est très vite devenu une évidence d’écrire une suite. Clara, c’est une petite fille qui arrive en Gaume à la ferme du Hayon, dans la commune de Meix-devant-Virton. Elle arrive avec sa maman et puis rapidement, elle tombe malade et rêve d’aller en Laponie, au pays du Père Noël… Est-ce que sa maman aura le temps d’exaucer son vœu alors que cette petite fille, elle est aussi très attendue au Royaume de Séraphin, en raison de son super pouvoir spécial ? C’est à découvrir dans le roman… Comme dans le premier volume, c’est vrai que je parle de sujets douloureux comme la mort d’enfant, le deuil et le harcèlement des enfants différents, mais je rebondis tout de suite, on passe des larmes au rire, au final, ce qui reste c’est le sourire, Noël et sa magie".

Ce roman s’adresse aux adultes et aux adolescents.

Pour les plus jeunes, Mélodie Ducoeur propose aussi des versions adaptées de son premier roman " Le Royaume de Séraphin " : un album illustré pour les 3-9 ans et un roman pour les 9-13 ans.

Plus d’infos sur le site www.melodieducoeur.com