Noël arrive à Bruxelles : le sapin a été installé sur la Grand-Place

C'est tout un symbole. Le sapin de Noël a trouvé sa place ce matin sur la Grand-Place de Bruxelles. Il a été érigé aux petites heures sur la plus belle place du monde.

Cette année, c’est l’offre d’un couple de Raeren, dans les cantons de l'Est, qui a été retenue. Propriétaire d’une maison depuis quelques mois, ils envisageaient de placer des panneaux photovoltaïque sur leur toit, mais un arbre majestueux les privait d’ensoleillement. Ils était par ailleurs très proche des habitations, et "il bouge beaucoup, lors des coups de vent et des tempêtes, et c’est dangereux". L'arbre a finalement terminé son existence en apothéose pour un conifère, dans l’admiration de tous, petits et grands.

L'arbre a une quarantaine d'années et fait 20 mètres de haut.

Une fois les fêtes de fin d'années derrière nous, il vivra encore une autre vie : "Il sera réutilisé dans un but de durabilité", précise Marina Bresciani, porte parole de Brussels Major Events, qui organise les grands événements de la ville de Bruxelles.

"L'année passée, le sapin a été réutilisé par un artisan belge pour réaliser des tables et des bancs qui étaient utilises sur le marché des plaisirs d'hiver. Il a aussi été utilisé pour réaliser le trophée du Bxl Tour. L'idée, c'est de réutiliser et plusieurs options sont sur la table cette année mais rien n'est encore décidé", conclut Marina Bresciani.