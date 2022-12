Noël à Wépion : des écoliers chantent pour les résidents du home voisin

Les fêtes de fin d’année sont une période de joie et de retrouvailles. Mais c’est aussi un moment sensible pour les personnes isolées, comme peuvent l’être les résidents de home, qui en plus sortent de deux années difficiles avec la crise sanitaire. Voilà pourquoi, à Wépion, l’école communale a eu une idée : organiser une petite chorale dans la maison de repos voisine, la résidence du Grand Pré. Ainsi, une vingtaine d’élèves de troisième maternelle sont venus chanter pour les résidents. "Ils se faisaient une joie de rencontrer les papys et les mamys, comme ils disent", avance Sylvie Baudot, institutrice. "Nous avons travaillé plusieurs semaines sur ce projet, c’était très motivé. "

En tout cas, l’attention a tapé dans le mille "Ces petits enfants, qui ont si bien appris leurs chants, c’est vraiment bien, cela émeut les vieilles personnes comme nous", explique Robert, résident. "C’était un moment précieux, pendant lequel on a tout simplement retrouvé le contact avec la vie, et c’était magnifique", rebondit Françoise. Pour les remercier, les résidents ont offert aux enfants une pomme de pin décorée.