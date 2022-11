Noël à Namur : le marché revient avec… Une piste de roller

Le marché de Noël et ses 70 chalets ouvriront donc officiellement leurs portes le 25 novembre, et seront accessibles jusqu’au 31 décembre. La piste de roller, elle, restera ouverte jusqu’au 8 janvier.

D’autres animations seront organisées : venue du Père Noël sur le marché, manèges forains dans la rue de Fer, parades d’Echasseurs et de Molons, traditionnel feu d’artifice du 31 décembre… Un parcours lumineux sera également mis en place, comme en 2020 et en 2021, à partir du 9 décembre, mais la Ville attend encore pour en dévoiler la teneur. On sait juste à ce stade que l’opérateur des précédentes éditions n’a pas été reconduit.

Notons que le centre-ville sera totalement piétonnier à partir de 11h, du 25 novembre au 8 janvier. Le P + R de Bouge et les navettes pour rejoindre la ville seront totalement gratuites.