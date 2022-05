Noé Preszow, un artiste à retenir dans le paysage musical francophone

De son enfance, Noé Preszow se souvient de Barbara, d’Anne Sylvestre, d’IAM, d’Eminem, d’MC Solaar, de Pierre Perret, de Nirvana, et d’avoir commencé par le violon. Il se souvient qu’à la maison, on réalisait des documentaires et on traduisait le russe. Il se souvient surtout que l’activité qu’il attendait avec impatience, chaque mois, n’était ni sportive, ni télévisée : louer des CD à la médiathèque, découvrir tout et son contraire, et, du classique au métal, piocher sans complexes. La chance de sa vie !

Ensuite, tout s’enchaîne vite. Dès l’âge de 13 ans, il se met à écrire et enregistrer des centaines de chansons réalisées en autoproduction et distribuées sous le manteau. Ce qui lui permettra de donner des concerts. C’était bien avant qu’il ne signe avec le label ’Tôt ou tard’ et n’ouvre à trois reprises pour Vincent Delerm à la Cigale, fin 2019.

La suite, on la connait ! Son premier single, À nous, sorti le 10 mars 2020, se fait immédiatement une place sur les radios et dans le paysage médiatique français et belge. Écrite plusieurs années avant sa sortie, les médias parlent de chanson " prémonitoire " tant elle colle avec le premier confinement lié à la première vague de la pandémie du Covid 19.

C'est grâce à cette même chanson que le 14 mai 2020, il est choisi comme nouveau lauréat ‘découverte’ des Médias francophones publics ( Radio France, La RTBF, Radio Canada et RTS ) .

Après un premier EP qui contient son deuxième single ‘Que tout s’danse’ ‘, son premier album parait enfin et le journal Libération parle de " (…) grenade dont les fragmentations secouent une jeune garde française (...).Noé Preszow est nominé aux Victoires de la musique 2021 dans la catégorie ‘Révélation masculine de l’année ‘. "