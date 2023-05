Noë Dussenne fier mais amer après sa dernière à Sclessin : "J’aurais encore pu jouer ici mais c’était merveilleux"

Après la défaite du Standard face au Cercle Bruges (0-4), Noë Dussenne s’est exprimé au micro de Lancelot Meulewaeter.

Alors qu’il disputait son dernier match à Sclessin, le défenseur a vécu une soirée particulière. "J’ai ressenti beaucoup d’émotions, c’est difficile à décrire. J’ai vécu de bons moments ici, c’était merveilleux. Je remercie tout le monde, que ce soient les staffs, les kinés, les supporters, c’était une fierté de représenter le club. Plus jeune, je n’aurais peut-être pas cru devenir capitaine du Standard, je suis très fier de ce que j’ai fait ici. Je souhaite que le club continue à grandir et que les joueurs seront conquérants la saison prochaine. J’ai tout connu ici mais je suis revenue à force de caractère. Je ne veux pas retenir les mauvais moments. Jouer pour ce public, c’était incroyable. C’est un club que j’aime."

Interrogé sur ses regrets, le capitaine s’est montré fataliste. "J’aurais encore pu jouer ici mais c’est la philosophie des nouveaux investisseurs en donnant des contrats aux jeunes qu’ils pourraient vendre alors qu’ils ne me vendront pas deux, trois ou quatre millions à 31 ans alors que des jeunes oui. Si le club veut retrouver une stabilité, c’est par cela que ça passe. Je l’ai digéré puisque je le savais depuis janvier."

Concernant son avenir, Dussenne n’a pas encore les idées claires. "Je ne sais pas encore où je jouerai l’année prochaine, a-t-il annoncé. C’est encore tôt pour le dire. On avait encore des matches et je devais être à 100% pour le Standard. C’était très compliqué aujourd’hui avec le cadeau que je reçois avant le match, les supporters qui m’acclament etc."

Relancé sur le départ de Ronny Deila cette semaine vers Bruges, il n’a pas trop voulu s’étendre. "Le coach est venu nous dire qu’il partait à Bruges avant que cela sorte dans la presse. C’est dommage que cela sorte avant les deux derniers matches car cela se passait très bien avec lui mais il faut l’accepter, c’est le football. Je suis en fin de contrat et je parle à des clubs, on lit mais on ne sait pas vraiment ce qu’il s’est passé. Aller à Bruges, c’est son choix."