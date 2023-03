Noë Dussenne déçu mais pas abattu après la défaite face à Bruges : "On va tout faire pour aller chercher le top 4"

Le Standard jouait gros ce dimanche sur la pelouse de Bruges. En cas de victoire, les Rouches avaient l’occasion de dépasser le rival du jour pour prendre une option dans la course au top 4. Il n’en sera finalement rien puisque les champions de Belgique l’ont emporté deux buts à rien.

Forcément, Noë Dussenne était déçu à l’issue de la rencontre. "On a un goût amer parce qu’on sait qu’on peut faire mieux. On a manqué de tempo et on a joué de manière trop latérale. On avait l’occasion de faire quelque chose de bien même si ça reste Bruges en face".

Avant de revenir sur les goals pris par les hommes de Ronny Deila. "On encaisse sur deux coups francs, notre ligne doit être bien meilleure sur le premier but. On ne sait pas faire grand-chose sur le deuxième coup franc où il la met en lucarne mais on a quand même des regrets".

Mais pas question de s’avouer vaincu du côté du défenseur. "On voulait entrer dans le top 4. Il reste encore cinq matches et on va tout faire pour aller les chercher. Ils sont à quatre points ? Ce n’est pas grave".

Les Rouches tenteront de relever la tête face à Zulte Waregem dès samedi prochain à Sclessin sur le coup de 20h45.