Noë Dussenne, capitaine heureux du Standard après le succès face à Genk : "Très grosse prestation, on monte en puissance"

Très convaincant en seconde période, le Standard a dû faire face à une équipe de Genk revigorée au retour des vestiaires, et a reculé. "La première mi-temps était pour nous, et la fin de seconde mi-temps pour eux", comme le résume bien Dussenne. Qui estime aussi qu'avoir reculé face à la révolte adverse est compréhensible. "Quand on met moins de pression devant, c'est difficile de rester très haut car on doit surveiller notre dos. Je pense que leur tactique, c’était clairement d'essayer de mettre des ballons dans notre dos pour nous prendre de vitesse car ils ont des attaquants très rapides. Mais on a su bien les contrer. Les 15-20 dernières minutes ont été difficiles, mais ça reste Genk et on a quand même été très constants aujourd'hui."