Noé Dussenne : "Ca risque de coûter cher au décompte final"

Le Standard pourra s’en vouloir suite à son partage 2-2 face à Zulte Waregem lors de la 30e journée de Pro League. Car les Rouches laissent deux points dans la course aux PO1. Pourtant, comme l’explique Noé Dussenne, le Standard avait tout en main pour s’imposer.

Peut-on parler de gâchis quand ton équipe mène 2-0 et que le résultat final est de deux partout ? Pour Noé Dussenne, "oui clairement", comme il l’explique au micro de Vincent Langendries.

"On mène 2-0, on fait un match très sérieux et appliqué. En 2e, on n’arrive pas à tuer le match. Sur une demi-occasion, Zulte Waregem revient au score et puis ils poussent et reviennent à deux partout. On avait une belle occasion au classement et on n’a pas su le faire. Quand on a tout en mains et qu’on lâche les trois points, c’est plus qu’un goût amer dans la bouche."

Il a donc manqué pas mal de choses au Standard pour s’imposer en deuxième période, comme l’ajoute le capitaine des Rouches : "On ne jouait pas assez au ballon, il n’y avait pas les décalages nécessaires et on ne changeait pas assez le jeu. On n’arrivait pas aussi à trouver la profondeur. Si on tue le match, il est fini. Mais on n’a pas su le faire aujourd’hui."

Avec les points perdus contre Courtrai, Bruges et maintenant Zulte Waregem, les PO1 s’éloignent pour le Standard comme le conclut Noé Dussenne : "Oui, ça risque de coûter cher au décompte final."

Avec ce résultat, les hommes de Ronny Deila restent 7e au classement général. Ils possèdent 46 points et comptent trois points de retard sur le Club Bruges 4e, deux sur La Gantoise 5e et Westerlo 6e. Zulte Waregem demeure 17e et avant-dernier avec 24 unités, autant qu'Ostende, 16e et à 3 longueurs d'Eupen, premier club qui échappe à la zone rouge.